Ralentisseurs illégaux : Élisabeth Borne accusée de "mise en danger volontaire de la vie d'autrui"

Ce n’est pas la première fois que l’association « Pour une mobilité sereine » dépose une plainte « pour mise en danger de la vie d’autrui » à propos des nombreux ralentisseurs illégaux qui pullulent sur nos routes.

Après une plainte contre X en 2020, l’association attaque cette fois directement trois personnalités du Gouvernement français, et notamment la première ministre, Élisabeth Borne. Les ministres de la Transition écologique et des Transport, Christophe Béchu et Clément Beaune sont également cités par la plainte déposée par l’association devant la Cour de Justice de la République pour « mise en danger volontaire de la vie d’autrui ».

Dans le collimateur de l’association, on retrouve une fois de plus les nombreux ralentisseurs illégaux, qui selon elle mettent en danger les automobilistes mais aussi la planète. Pour l’association, un tiers des 450 0020 ralentisseurs existants en France ne respecteraient pas les normes régies par un décret de 1994 précisant les conditions restrictives d’installation.

Aux automobilistes mis en danger par ces ralentisseurs illégaux, l’association y associe désormais la planète. Selon une expérience réalisée avec des capteurs, le franchissement d’un ralentisseur non conforme fait augmenter la consommation instantanée du véhicule de 30 %, et a donc un impact néfaste sur le rejet de gaz carboniques du véhicule.

L’avocat de l’association, Maître Josseaume, ne se fait toutefois que peu d’illusion sur les suites de cette plainte : « Bien sûr qu'il y a peu de chances que cela aboutisse… mais tout recours a une visée symbolique ! Et là, il faut que les choses changent » a-t-il ainsi déclaré à nos confrères du Figaro.

Une plainte qui a également le mérite de remettre sur la table cet épineux dossier des ralentisseurs illégaux en France.

Vous pouvez d’ailleurs toujours signaler les ralentisseurs non conformes sur la plateforme mise en place par « 40 millions d’automobilistes. »