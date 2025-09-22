Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Recharge électrique : les bornes reconditionnées veulent électriser le marché

Dans Flottes auto / Mobilité pro

Lionel Bret

Les bornes de recharge reconditionnées se développent comme une alternative séduisante aux équipements neufs pour les entreprises, les collectivités et les particuliers. Mais leur usage soulève des questions techniques.

Recharge électrique : les bornes reconditionnées veulent électriser le marché
Les bornes de recharges électrique reconditionnées, un marché en développement mais encore balbutiant ©BELPRESS/MAXPPP

Alors que le parc de véhicules électriques ne cesse de croître, la question de l’infrastructure de recharge devient un enjeu majeur.

Si l’installation d’une borne de recharge neuve en entreprise ou à domicile reste la norme, une alternative économique et écologique gagne du terrain : les bornes de recharge reconditionnées.

Gain financier

Remises à neuf après un premier usage, elles séduisent par leur prix, pouvant être réduit de 30 à 50 % selon les modèles. Elles s’inscrivent aussi dans une démarche d’économie circulaire, en limitant la production de déchets électroniques.

ABB Electrification et l’association ENVIE Rhône-Alpes, spécialisée dans l’économie sociale, ont lancé un projet ambitieux de reconditionnement de bornes, notamment des Wallbox Terra AC (7kW). Cette filière offre à la fois une seconde vie aux équipements.

Gain environnemental

Ces bornes permettent une forte réduction de l’empreinte environnementale. Le reconditionnement économise jusqu’à 85 % des ressources minérales nécessaires à la fabrication d’une borne neuve, et réduit les émissions de CO₂ d’environ 75 %. Selon ABB, 350 bornes reconditionnées chaque année pourraient éviter la production d’une tonne de déchets électroniques. Certaines bornes du réseau Autolib’, ont ainsi trouvé une seconde vie en étant réhabilitées pour un usage public ou collectif.

Certification et compatibilité

Mais cette solution n’est pas sans limites. Installer une borne reconditionnée soulève le problème de compatibilité de protocole avec les voitures les plus récentes. Par ailleurs se pose également la question de sa puissance mais également et sa fiabilité et de sa longévité. Bien que totalement révisée et remise " à neuf " ces bornes bénéficient de garanties, souvent courtes (de 3 mois à 2 ans).

L'offre demeure également très limitée, et souvent insuffisante pour un parc d'entreprise. Enfin le manque d’installateurs certifiés IRVE prêts à intervenir freinent son adoption.

Face à ces défis, l’économie circulaire appliquée aux bornes de recharge permet aux entreprises engagées dans une politique RSE de montrer la voie et d'améliorer leur bilan carbone. Sur le terrain on reste plus proche du galop d'essai que du développement à grande échelle.

Mots clés :

