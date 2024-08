Record de valeur possible pour une Mercedes à l'histoire extraordinaire

On parle ici des voitures les plus cotées de toute l’histoire de l’automobile. A l’occasion de la grande « Monterey Car Week » de Californie où aura lieu le célèbre concours d’élégance de Pebble Beach ce week-end, la maison de ventes aux enchères RM Sotheby’s annonce une session extraordinaire qui doit se tenir à l'automne prochain.

La star de cette vente sera une Mercedes W196, celle qui représentait le constructeur allemand dans le championnat de Formule 1 en 1954 et 1955. Un championnat qu’elle a largement dominé pendant ces deux années avec son pilote phare Juan Manuel Fangio mais aussi Stirling Moss, avec quatre victoires pour l’Argentin en 1954, quatre autres victoires pour lui en 1955 mais aussi une victoire pour Stirling Moss cette même année.

Une « Streamliner »

La W196 en question est un modèle « Streamliner », équipé de la carrosserie fermée conçue pour les circuits les plus rapides (alors que la version non carénée se réservait aux pistes les plus sinueuses). Sa valeur estimée par RM Sotheby’s ? Entre 50 et 70 millions de dollars. On reste loin des 135 millions d’euros du rarissime coupé 300 SLR Ulenhaut, mais elle pourrait battre le record de valeur sur une vente aux enchères publique.

La reine des Ferrari 250 LM

RM Sotheby’s vendra aussi une autre « licorne » de l’histoire automobile, la Ferrari 250 LM qui s’est imposée aux 24 Heures du Mans 1965 avec Masten Gregory et Jochen Rindt. C’est la toute dernière Ferrari à avoir remporté l’épreuve jusqu’à son grand retour en 2023 avec la 499P invaincue depuis ! Rien à voir, donc, avec l’exemplaire qui n’a pas réussi à bien se vendre lors du salon Rétromobile 2023 à cause d’un palmarès nettement moins prestigieux.

Allez, rendez-vous dans quelques semaines pour connaître les prix de vente !