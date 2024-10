La Renault 5 électrique est-elle une vraie réussite ?

La concurrence : un cran au dessus

Quand on pense à une citadine craquante, de plus électrique, on pense forcément à la Fiat 500 en particulier dans sa version 3+1 (moins puissante et plus chère), mais ce n'est pas tout car il y a également la Mini (plus puissante, mais à la petite batterie) ou même de façon plus basique à la Peugeot e-208 (même puissance et batterie mais plus chère). La nouvelle Renault 5 surfe sur tous ses univers avec de la réussite car la citadine au losange affiche des prix très bien placés

A retenir : ça doit marcher !

Si cette voiture ne réalise pas un carton commercial, c’est à désespérer du succès potentiel d’une électrique. Cette R5 a en effet tout pour réussir ! Tout… sauf un moteur thermique ? Elle arrive en tout cas au bon moment, car Renault fera tout pour en vendre un maximum et ainsi éviter les amendes CO2 de l’Europe. Attendez-vous donc à en voir à tous les coins de rues ! Ce sera largement mérité pour la bande à de Meo…

Caradisiac a aimé

Bouille extraordinaire

Parfait compromis entre modernité et nostalgie

Agrément de conduite

Confort des sièges

Habitacle donnant le sourire

Ergonomie très intelligente

Coffre pratique

Caradisiac n'a pas aimé

Suspension un peu dure

Bruits de vent

Recharge pas hyperrapide