La Renault 5 électrique est-elle une vraie réussite ?

A son lancement, la Renault 5 sera disponible avec les deux finitions les plus hautes.

La première "Techno" ( à partir de 33 490 € ) se caractérise par la climatisation automatique, les jantes alliage Techno 18”, l'instrumentation 10 pouces, le système multimédia OpenR Link avec Google intégré (+ planificateur d'itinéraire), le réglages multi-sense, le siège conducteur réglable, la caméra de recul avec radars avant et arrière, l'assistant maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, les feux de route automatiques, le détecteur de fatigue, le chargeur de smartphone par induction, les vitres arrière surteintées, les rétroviseurs électriques dégivrants, la pompe à chaleur, le compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil et la recharge bidirectionnelle (V2G)

La seconde "Iconic Cinq" (35 590 €)qui va représenter le haut de gamme est dotée des jantes en alliage 18 pouces, de la sellerie mixte en textile 100 % recyclé jaune et gris, des sièges avant et volant chauffants, du siège conducteur à réglage lombaire électrique, du parking mains-libres, de l'aide au parking latérale, du régulateur de vitesse adaptatif et de la conduite autonome de niveau.