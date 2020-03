Renault : après l'Europe, arrêt de la production dans toute l'Amérique Latine

Renault s'éteint petit à petit en cette période de coronavirus. Le constructeur français, qui tourne déjà au ralenti en Europe (seules les activités de pièces détachées sont maintenues), annonce l'arrêt total de son activité en Amérique Latine, dans un marché pourtant crucial pour le groupe qui est fortement présent, notamment au Brésil. En Amérique Latine, Renault a écoulé un peu plus de 420 000 véhicules l'année dernière.

Au total, ce sont sept usines qui sont arrêtées : Santa Isabel (Cordoba, Argentine), Curitiba, Brésil (4 sites) et Envigado (Colombie). L'usine de Chennai, en Inde, est elle aussi arrêtée. Ce sont ainsi plus de 9000 employés qui sont au chômage forcé dans ces pays. En France, Renault a fermé 12 sites et mis au chômage technique un peu moins de 20 000 personnes.

Pour l'instant, la sortie de crise est inconnue, mais certains constructeurs espèrent tout de même commencer à relancer la machine début mai.