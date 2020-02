Renault Arkana : le SUV coupé pour l'Europe est prêt

Un Arkana peut en cacher un autre. Le premier SUV coupé de Renault a d'abord été lancé en Russie dans une configuration taillée pour les pays émergents. La base technique est celle du dernier Dacia Duster, ce qui permet au modèle d'avoir quatre roues motrices. La planche de bord est aussi empruntée à la version Renault du Duster.

Et l'Arkana va donc avoir une double vie. En parallèle, Renault a en effet mis au point une variante à la plate-forme moderne, la CMF, et à la présentation plus chic. Cette déclinaison "haut de gamme" vient d'abord d'être lancée en Corée du Sud, sous la marque coréenne du groupe, Samsung Motors. Là-bas, l'Arkana est nommé XM3.

La silhouette est la même que celle de l'Arkana russe. On retrouve les gimmicks typiques du SUV coupé : toit plongeant, lunette très inclinée, malle haute… Mais on y voit aussi une Talisman haute sur roues, d'autant que l'Arkana a des phares et feux similaires à ceux de la berline. La variante coréenne a des boucliers légèrement redessinés.

La grande différence se trouve à l'intérieur. Ici, pas de planche de bord de Duster, mais celle du nouveau Captur. La présentation est donc bien plus soignée et technologique, avec instrumentation numérique et écran tactile vertical 9,3 pouces.

C'est donc sous cette forme que l'Arkana devrait arriver en France, courant 2021. Le modèle sera ainsi à jour sur le plan technique et en matière d'équipements. Reste à savoir comment Renault va le positionner dans sa gamme. Le véhicule mesure 4,54 mètres de longueur, soit une taille de segment C comme le Kadjar, mais il est dérivé du Captur, un modèle typé segment B, donc de catégorie inférieure !