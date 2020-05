Renault Arkana : un succès en Corée du Sud

Le premier SUV coupé de Renault a une carrière très internationale. Il a d'abord été lancé en Russie, à l'été 2019. Puis au début de cette année, il a fait son apparition en Corée du Sud, avec toutefois un autre logo, celui de la marque coréenne de Renault : Samsung Motors. Au pays du matin calme, l'Arkana est devenu XM3.

Et ce n'est pas qu'un changement de nomenclature. Il s'agit surtout de la deuxième version du modèle, avec une base technique moderne. Le XM3 repose en effet sur la plate-forme du Captur. Il reprend aussi la planche de bord du nouveau petit SUV. En Russie, l'Arkana a une base plus économique de Duster.

Et après avoir bien commencé en Russie, le véhicule a connu un très beau démarrage en Corée du Sud. Renault indique qu'en deux mois de commercialisation, plus de 22 000 commandes ont été passées. En un mois et demi, plus de 10 000 modèles ont été livrés. Renault fait savoir que c'est "un record historique" pour Samsung Motors. Il suffit de comparer ces chiffres au nombre total de véhicules vendus par la firme l'année dernière, 85 000, pour mieux comprendre. Reste maintenant à faire durer ce succès.

Et chez nous ? L'Europe doit avoir cette version "chic" du SUV coupé. Une commercialisation est attendue d'ici début 2021.