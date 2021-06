Renault arrête la Clio de luxe

La gamme ne la Clio ne cesse d'évoluer. Après un retour, celui d'un moteur diesel (BluedCi 100 ch), c'est l'heure d'une disparition, celle d'une finition. Pas encore l'entrée de gamme Life, déjà abandonné sur tous les modèles au-dessus de la citadine, mais la version à l’opposé, la plus chic Initiale Paris.

Dans cette configuration, la Clio jouait les petites luxueuses, avec notamment une belle sellerie cuir. À n’en pas douter, les ventes de l'Initiale Paris, disponible dès le début de carrière de la cinquième génération, étaient devenues marginales.

Cette finition avait été proposée sur toutes les Clio, le nom prenant la relève de Baccara, version chic de la première génération. En Baccara, la Clio montrait qu'elle avait tout d'une grande et démontrait son incroyable polyvalence, capable d'être une petite voiture populaire, une sportive mythique (Williams) et une quasi-premium. Mais il y a justement eu un changement du marché, avec l'arrivée des marques premium sur ce créneau. BMW mise sur la Mini, Audi a lancé l'A1.

Mais ce n'est pas le seul type de concurrence qui a fait souffrir la Clio Initiale Paris. Avec une Clio à ce prix corsé, près de 27 000 € avec le TCe 140 ch (peut-être trop cher, mon fils), le client regarde aussi du côté du SUV urbain, et donc du Captur chez Renault, qui lui existe d'ailleurs encore en Initiale Paris.

Il y a aussi plus simplement le fait que la personnalisation n'était quand même plus si poussée, ne donnant plus l'impression d'avoir une Clio exclusive. L'intérêt de l'Initiale Paris était devenu limité, d'autant qu'il y a la rivalité de la version RS Line. Et les finitions pseudo-sportives, avec leur look évocateur, sont plus à la mode. C'est d'ailleurs la RS Line qui sera la nouvelle Clio haut de gamme.