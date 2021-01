Renault Captur : fin du diesel et arrivée de la finition RS Line

Ça bouge du côté de la gamme Captur. La peu intéressante finition de base Life est passée à la trappe. Le Captur d'accès est maintenant la Zen, avec en série clim et radio sur écran tactile 7 pouces.

Autres disparitions, plus notables celles-là : les moteurs diesel. Avec le passage à la norme Euro 6d full, les 1.5 Blue dCi ont été stoppés. Et le diesel ne devrait pas revenir dans la gamme Captur, Renault allant miser sur l'hybride, avec une variante hybride simple lancée dans quelques semaines.

Il n'y a pas que des arrêts à noter. Une nouvelle version s'apprête à rejoindre l'offre du SUV urbain de Renault. Il s'agit de la variante "pseudo-sportive" RS Line, qui donne un look plus musclé au Captur. Cette finition reçoit un nouveau bouclier avant, avec grille en nid d'abeille et lame type F1 couleur gris. Un gris que l'on retrouve pour le diffuseur arrière, qui intègre deux canules d'échappement chromées. La RS Line reçoit des jantes 18 pouces "Le Castellet". Les vitres arrière et la lunette sont surteintées.

À bord, on trouve des sièges sport au maintien latéral renforcé, avec une sellerie spécifique à liseré rouge. Il y a aussi un liseré rouge sur les ceintures de sécurité. Volant et levier de vitesses sont habillés de cuir, avec surpiqûres rouges et grises. Le pédalier est en alu, tout comme les seuils de porte. Le bandeau de planche de bord a un effet carbone.

Cette RS Line se place entre l'Intens et l'Initiale Paris. En plus de l'Intens, qui a déjà en série les phares full LED, la navigation ou encore le maintien dans la voie, la RS Line gagne l'instrumentation numérique 10 pouces, l'écran tactile 9,3 pouces, le chargeur de smartphone à induction et l'aide au parking arrière avec la caméra de recul.

Cette finition RS Line est disponible avec le moteur essence TCe 140 ch, à 28 400 €. Avec la boîte EDC, c'est 30 350 €. Il y a aussi la variante hybride rechargeable E-Tech 160 ch, à 37 050 € (bonus de 2 000 €).

