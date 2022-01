Renault Captur : une nouvelle série limitée Rive Gauche

En ce début d'année 2022, les marques font le plein de nouvelles séries limitées. Après la DS 3 Crossback Toits de Paris ou le Dacia Duster Extreme, voici le Renault Captur Rive Gauche, qui évoque donc la rive gauche de la Seine à Paris, du côté qui "crée la tendance" selon les mots de la marque, avec notamment le boulevard Saint Germain.

Le modèle, basé sur la finition Intens, se distingue par des chromes remplacés par des éléments noir brillant. Ce traitement concerne ainsi les logos avant et arrière, les lettrages, les grilles de calandre, les skis avant et arrière, les protections de porte, les pare-chocs et les jantes 18 pouces. Le toit, l’antenne requin et les rétroviseurs sont aussi en noir brillant. À l’intérieur, c'est encore du noir pour la sellerie, les panneaux de porte et la planche de bord. Le ciel de toit est également noir.

On retrouve donc l'équipement de série de la finition Intens : phares full LED, aide au maintien dans la voie, freinage actif d'urgence, lecture des panneaux de signalisation, clim auto, navigation sur écran tactile 7 pouces ou encore banquette coulissante. Le Rive Gauche ajoute le pack city, qui comprend la caméra de recul et l'aide au parking avant.

Ce Captur est déjà disponible à la commande. Mais l'arrivée dans les concessions se fera en mars.

Les prix