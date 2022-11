Renault céderait 28 % des parts qu’il détient dans Nissan

C’est vraisemblablement hier, à l’occasion d’une rencontre tripartite à Tokyo qui avait débuté mardi et qui signait une première entrevue physique avec Mistubishi, le nouveau membre de l’Alliance, que la nouvelle aurait filtrée.

Le groupe au losange présidé par Jean-Dominique Senard s’apprêterait à diminuer très sensiblement son investissement dans Nissan, son partenaire de 23 ans. Selon le célèbre quotidien Nikkei, qui fournit là des chiffres assez précis pour paraître crédibles, Renault pourrait en effet faire chuter sa participation dans la marque japonaise de 43 à 15 %, soit un niveau d’engagement qui équivaudrait alors à la part actuelle de Nissan dans Renault. Le journal économique nippon ajoute que Renault renoncerait aux droits de vote rattachés aux actions transférées.

Renault-Nissan : quid des futurs projets communs ?

Cette démarche supposée de cession de parts serait-elle liée au rapprochement récent entre Renault et le chinois Geely ? Serait-elle liée plus précisément à l’entité Horse (dédiée aux moteurs thermiques et hybrides) que ces derniers viennent d’officialiser début novembre ? Impossible de le confirmer à ce stade mais toujours est-il que Nissan avait exprimé des réticences concernant ce rapprochement, craignant notamment pour la protection de ses droits de propriété intellectuelle, selon l’Agence Reuters.

Pour l’heure, ni les dirigeants de Renault, ni ceux de Nissan, n’ont souhaité faire de commentaire. Cette annonce aurait néanmoins de quoi contraster relativement avec la tonalité des discussions de mardi. Il y a deux jours en effet, Jean-Dominique Senard et son homologue Makoto Uchida, DG de Nissan, avaient assuré que la confiance n’avait jamais été aussi bonne entre leurs deux marques. C’est aussi le jour où théoriquement, ils auraient dû évoquer une date d’accord concernant leurs futurs projets communs. En vain, pour le moment…