Renault Clio : comment le prix de base s'est envolé en deux ans

Nouvelle grille des prix chez Renault, avec à la clé de nombreuses augmentations. En conséquence, le configurateur a été mis à jour. Avec une surprise à la clé : le prix de départ de la Clio est monté en flèche, pour atteindre 18 100 € !

Le mois dernier, c'était 15 900 €. Surtout, lors du lancement, en juin 2019, le prix de base de la cinquième génération était de 14 100 €. En un peu plus de deux ans, le ticket d'entrée de la Clio a donc pris 4 000 €, une somme colossale ! Mais comment en est-on arrivé là ? Il y a deux aspects différents.

D'abord, Renault a régulièrement revu à la hausse les prix de sa citadine. Rien de nouveau, cela est monnaie courante chez les constructeurs automobiles. Renault avait toutefois épargné le prix de base, très psychologique, pendant plus d'un an (mais en augmentant le reste).

La version Life SCe 65 ch avait d'abord grimpé de 800 € à l'automne 2020, pour atteindre 14 900 €. Puis en début d'année 2021, c'était 15 300 €. Et depuis le 1er juin, 15 900 €. Soit déjà + 1 800 € pour cette version Life 65 ch, sans que l'équipement se fasse plus généreux !

Si les hausses de prix se sont enchaînées ces derniers mois, c'est en bonne partie lié au contexte économique, avec la hausse du cours des matières premières. Le président du Losange Jean-Dominique Senard n'avait pas caché qu'il fallait en répercuter le coût sur le prix de vente. De son côté, le directeur général Luca de Meo pousse pour augmenter les prix afin d'améliorer les marges et rendre les Renault plus rentables !

Mais alors, que s'est-il ensuite passé pour que l'on passe au 5 octobre de 15 900 à 18 100 € ? S'il y a encore eu une augmentation, Renault a surtout supprimé la finition de base Life. Cette stratégie est déployée dans la gamme depuis plus d'un an, la Life ayant déjà été gommée de l'offre de nombreux modèles. Elle n'existe d'ailleurs plus que sur les Twingo et Zoé.

Sur la Clio, cette variante n'avait ni clim ni radio. Ce type de finition n'avait donc qu'un intérêt psychologique, que pour le prix de base agressif. Avec ses lacunes en dotation et son modeste moteur, la Life ne représentait qu'une part infime des ventes. Même chez Dacia, la version d'accès a été supprimée sur la Sandero ! L'arrêt de la Clio Life permet d'ailleurs de refaire un (gros) écart avec la cousine low-cost, qui commence depuis la rentrée à 9 990 € (après avoir été lancée à 8 690 € fin 2020).

La nouvelle Clio de base est donc la Zen (qui a pris 150 € en octobre), une variante qui a en série la clim et la radio sur écran tactile 7 pouces. Il y a aussi le freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux, le régulateur et les phares LED.