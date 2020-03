Renault Clio 5 hybride E-Tech : prix à partir de 22 600 €

2020 sera l'année de l'hybridation chez Renault. La Clio 5 ouvre le bal avec cette version E-Tech, dotée d'une motorisation hybride simple. La rivale toute désignée est bien sûr la Toyota Yaris, dont la quatrième génération sera lancée avant l'été.

La Clio E-Tech est dotée d'un original ensemble technique, composé de trois moteurs. Il y a un essence 1.6 atmosphérique et deux blocs électriques : un gros qui permet de démarrer et rouler uniquement en électrique, un petit qui fait office d'alterno-démarreur (démarre le thermique, recharge la batterie). La puissance maxi cumulée est de 140 ch.

Deux mois après la présentation de l'auto au Salon de Bruxelles, Renault ouvre les carnets de commandes. La variante E-Tech intègre directement la gamme classique, évitant le lancement via une série spéciale. On la retrouve dès le deuxième niveau de finition Zen, à partir de 22 600 €.

Le Losange ose donc un prix de départ supérieur aux futures rivales, la nouvelle Yaris hybride commençant à 20 900 € et la nouvelle Honda Jazz, uniquement hybride, s'affichant à partir de 21 990 €.

Autre aspect à noter : le positionnement face aux autres moteurs de la Clio. Sur l'Intens, l'hybride coûte 25 000 €. C'est 1 800 € de plus que le modèle TCe 130 ch à boîte EDC, et 2 100 € de plus que le diesel 115 ch à boîte manuelle.

Les tarifs de la Clio E-Tech