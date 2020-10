Renault Clio : une intéressante série spéciale Limited

La série spéciale Limited est un incontournable de l'offre Renault. Ainsi, à l'occasion des portes ouvertes d'octobre, en plus de faire son retour dans la gamme Twingo, la Limited débarque dans la grille des prix de la Clio 5. Comme pour les autres modèles, la finition de base est la Zen.

La Zen a déjà en série : freinage d'urgence avec détection des piétons, reconnaissance des panneaux de signalisation, assistant maintien de voie, régulateur de vitesse, allumage automatique des phares, radio sur écran tactile 7 pouces et climatisation manuelle.

La Limited soigne son look avec les phares et feux Full LED Pure Vision, des coques de rétros peintes en noir et des enjoliveurs bicolores spécifiques. L'équipement gagne aussi les feux de route automatiques et les radars de recul. À bord on a une sellerie spécifique en tissu recyclé.

Le bon point est que ces équipements gagnés sont des cadeaux puisque la Limited est affichée au même prix que la Zen (qui n'a donc pas grand intérêt !). Les prix sont ainsi de 17 300 € avec le petit essence 65 ch, 18 800 € avec le TCe 90 ch (qui a perdu 10 ch avec la mise à la norme Euro 6d full), 19 800 € avec le diesel BluedCi 85 ch et 21 100 € avec le diesel BluedCi 115 ch. Il y a aussi l'hybride E-Tech 140 ch, à 23 100 €.

