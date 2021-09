Renault contraint de réduire la production des Captur, Mégane et Kadjar

Attendez-vous à des délais de livraison particulièrement longs chez Renault dans les semaines à venir sur certains modèles. Le constructeur au losange, lui aussi frappé par la pénurie mondiale de semi-conducteurs dans le secteur automobile, se voit contraint de prolonger et même intensifier les arrêts de production dans ses usines espagnoles, qui produisent les modèles les plus vendus et les plus rentables.

A Palencia, la gamme C du constructeur va ainsi tourner au ralenti jusqu'à la fin d'année, avec une soixantaine de journées à l'arrêt pour les Mégane et Kadjar, qui arrivent toutefois en fin de carrière. A Valladolid, le Captur va également stopper l'assemblage du Captur pendant 40 jours, ce qui est évidemment nettement plus embêtant pour Renault qui mise gros sur ses modèles hybrides pour ses rejets moyens de CO2, et en particulier sur la gamme Captur, alors que des problèmes de boîte avaient en parti entaché les premières livraisons des E-Tech hybrides.

Renault a déjà stoppé sa production espagnole pendant une trentaine de jours non cumulés au printemps.