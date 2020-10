Renault : de très belles affaires avec la série limitée Team Rugby

Il y a quelques jours, Renault a annoncé être redevenu partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby. Une campagne de communication sur fond de ballon ovale est lancée en ce mois d'octobre. Mieux, le constructeur propose une série limitée Team Rugby sur une partie de sa gamme.

Et elle est vraiment limitée. 3 700 véhicules sont disponibles, avec dans le détail : 1 000 Twingo, 1 300 Clio, 500 Zoé, 450 Scénic et 450 Kadjar. La série limitée Team Rugby a de plus un positionnement spécial : en entrée de gamme avec des prix cassés. Voilà qui rappelle les séries limitées Pépite.

C'est simple, pour tous les modèles, le prix de base est inférieur à la finition d'entrée de gamme habituelle. C'est même hyper agressif puisque c'est 9 990 € pour la Twingo au lieu de 11 400 € en Life, 12 490 € pour la Clio au lieu de 14 100 € en Life et même 19 990 € pour le Scénic au lieu de 27 600 € en Zen ! Le Kadjar débute à 20 990 €.

Et cela ne veut pas dire que l'équipement est basique. C'est même le contraire. La Twingo et la Clio Team Rugby ont ainsi en série la radio et la climatisation, ce qui n'est pas le cas sur les finitions Life ! Le Scénic et le Kadjar ont de leur côté la clim auto, les radars de recul et la navigation !

Il faut en revanche faire avec de petits moteurs et des présentations de base. La couleur est uniquement blanche, il n'y a pas de personnalisation, même pas de badge.

Les commandes ouvrent le 5 octobre. Attention, cela va partir vite !

Dans le détail

Twingo : 1 000 exemplaires, moteur SCe 65 ch. Finition Life (allumage auto des feux, vitres avant électriques) + climatisation manuelle et radio. Le prix est de 9 990 € contre 11 400 € pour la Life.

: 1 000 exemplaires, moteur SCe 65 ch. Finition Life (allumage auto des feux, vitres avant électriques) + climatisation manuelle et radio. Le prix est de 9 990 € contre 11 400 € pour la Life. Clio : 1 300 exemplaires, moteur SCe 65 ch. Finition Life (freinage d'urgence auto, aide active au maintien de voie, reconnaissance des panneaux, phares LED) + climatisation manuelle, radio et roue de secours. Le prix est de 12 490 € contre 14 100 € pour la Life.

: 1 300 exemplaires, moteur SCe 65 ch. Finition Life (freinage d'urgence auto, aide active au maintien de voie, reconnaissance des panneaux, phares LED) + climatisation manuelle, radio et roue de secours. Le prix est de 12 490 € contre 14 100 € pour la Life. Scénic : 450 exemplaires, moteur TCe 115 ch. Finition Zen (freinage d'urgence, alerte franchissement de ligne, radio sur écran tactile 7 pouces, clim auto, rétros électriques et dégivrants, régulateur, radars de recul) + navigation et roue de secours. Le prix est de 19 990 € au lieu de 27 600 € en Zen.

: 450 exemplaires, moteur TCe 115 ch. Finition Zen (freinage d'urgence, alerte franchissement de ligne, radio sur écran tactile 7 pouces, clim auto, rétros électriques et dégivrants, régulateur, radars de recul) + navigation et roue de secours. Le prix est de 19 990 € au lieu de 27 600 € en Zen. Kadjar : 450 exemplaires, moteur dCi 115 ch. Finition Zen (jantes 17 pouces, antibrouillards, radio sur écran tactile 7 pouces, clim auto, régulateur, radars de recul) + navigation et roue de secours. Le prix est de 20 990 € au lieu de 30 100 € en Zen.

: 450 exemplaires, moteur dCi 115 ch. Finition Zen (jantes 17 pouces, antibrouillards, radio sur écran tactile 7 pouces, clim auto, régulateur, radars de recul) Zoé : 500 exemplaires, version R110. Finition Life (phares full LED, régulateur de vitesse, clim) + câble recharge Wallbox.

L'avis Caradisiac

C'est très intéressant sur tous les modèles. Bémol quand même sur la Clio dotée d'un moteur essence de 65 ch qui la limite à un usage citadin. Mais c'est canon sur les Scénic et Kadjar, avec des moteurs suffisants et un rapport prix/équipements exceptionnel ! Commandez vite, il y en a peu !