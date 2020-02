Salon de Genève 2020 - Renault dévoile la Talisman restylée - Découvrez tout ce qui change

La logique des calendriers est respectée. Les Mégane 4 et Talisman avaient fait leurs débuts ensemble au Salon de Francfort 2015. Leur version restylée sera donc exposée en même temps, au Salon de Genève 2020. Comme pour la Mégane, les retouches sur la Talisman sont légères. Renault n'allait d'ailleurs pas investir lourdement sur un modèle à petite diffusion.

Ce qui change à l'extérieur

Dans la liste des reproches faits à la Talisman, il n'y a pas son style extérieur. Conséquence : le restylage est léger. Les designers peaufinent le look par petites touches. On remarque surtout la nouvelle prise d'air d'un bloc traversée par un jonc chromé. Les lamelles de la calandre sont revues. La Talisman conserve ses crochets sous les phares. À l'arrière, les feux se prolongent toujours vers le logo. Ils intègrent désormais une barre chromée. La signature lumineuse est affinée. L'auto reçoit de nouvelles couleurs de carrosserie (Gris Baltique, Rouge Millésime et Gris Highland) et des jantes inédites.

Ce qui change à l'intérieur

La présentation se modernise grâce à de nouveaux écrans. Cette fois, l'instrumentation peut être 100 % numérique grâce à un écran de 10,2 pouces (en série dès la finition Intens). Au centre, l'écran vertical passe de 8,7 à 9,3 pouces, il occupe donc mieux cet espace. Les commandes de clim ont été revues, avec des molettes de réglage des températures gauche/droite qui intègrent un affichage. Un œil exercé remarquera le nouveau tunnel central avec des bords couleur alu qui englobent un éclairage LED (huit couleurs au choix). Les porte-gobelets sont plus grands et sans couvercle. Une zone de recharge par induction des téléphones a été ajoutée.

Ce qui change pour l'équipement

La Talisman rattrape une bonne partie de son retard. Elle reçoit enfin une conduite semi-autonome de niveau 2, qui combine le centrage dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt et redémarrage (jusqu'à 160 km/h). Comme pour l'Espace, la Talisman gagne un éclairage full LED de type Matrix, avec un faisceau qui s'adapte en permanence aux conditions de circulation. Le freinage d'urgence gagne la détection des piétons et cyclistes.

Ce qui change sous le capot

À ce niveau, c'est le statu quo, la Talisman avait déjà mis à jour son offre de moteurs. En essence, il y a le bloc 1.3 TCe 160 ch et le 1.8 TCe 225 ch. En diesel, il y a le 1.7 Blue dCi en 120 et 150 ch avec boîte manuelle 6 rapports, et le 2.0 Blue dCi en 160 et 200 ch avec boîte EDC 7 rapports. La Talisman ne propose donc toujours aucune hybridation, ce qui n'aidera pas à faire décoller ses ventes.

La Talisman restylée sera commercialisée en juin 2020.