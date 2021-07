Renault : la Mégane électrique sera dévoilée le 6 septembre

En réponse à

"Il y a quelques semaines, le constructeur a confirmé une autonomie de 450 km, qui permet de faire un Paris/Lyon dans un temps similaire à un véhicule thermique, pauses comprises."

C'est vrai que quand on fait un Paris-Lyon notre lieu de départ est la gare de péage de Fleury en Bière et on nous attend pour l'apéro à celle de Villefranche...et puis les 450km annoncés, ça m'étonnerait que ce soit en roulant à 130 réel en vitesse de croisière ou alors elle sera plus efficiente qu'une TM3 LR.