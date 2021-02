Renault : le fondateur de BlaBlaCar arrive au conseil d'administration

Depuis 2019, Renault renouvelle son conseil d'administration, avec la volonté de le rajeunir et d'y apporter de nouvelles compétences. Parmi les deux noms qui seront soumis au vote des actionnaires (lors de l'assemblée générale du 23 avril 2021), un symbolise parfaitement ce changement : Frédéric Mazzella.

Il s'agit du président-fondateur de BlaBlaCar, pionnier du covoiturage et devenu leader de ce secteur, avec une communauté de 90 millions de conducteurs et passagers dans 22 pays. Comme l'écrit Renault, "BlaBlaCar se positionne désormais comme champion de la mobilité partagée, durable, accessible et multimodale, en ajoutant à son offre historique de covoiturage longue distance, le covoiturage domicile-travail et le bus".

Et cette arrivée est annoncée quelques semaines après la création de Mobilize, la nouvelle marque de Renault dédiée aux services de mobilités. Autant dire que les connaissances et l'expérience de Frédéric Mazzella seront précieuses. L'homme est aussi co-président de France Digitale, la plus grande association de start-ups en Europe.

L'autre nom proposé aux actionnaires sera Bernard Delpit, Directeur général adjoint et Directeur financier du groupe Safran. Au sein de son long CV, il y a un passage chez PSA, de 2001 à 2007, où il a notamment géré la coentreprise avec Dongfeng en Chine.