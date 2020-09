Renault : le groupe réorganisé autour de quatre marques

Le nouveau directeur général de Renault continue de mettre au point son plan stratégique pour relancer le groupe. Luca de Meo détaillera sa feuille de route en janvier 2021, mais dans une interview accordée au Point, il donne de nouvelles informations sur les grandes lignes de ses projets de réorganisation.

Élément important : Luca de Meo explique qu'il a décidé "d'organiser le Groupe Renault autour de quatre marques et non plus par zones géographiques". Sans surprise, il y aura Renault, qu'il compte gérer en direct, Alpine et Dacia. La quatrième marque sera un nouveau label en charge des nouvelles mobilités. Alpine, Dacia et la marque des mobilités auront leur propre directeur.

La bonne nouvelle est que Luca de Meo éclaircit l'avenir d'Alpine. À son propos, il dit : "la marque Alpine a une identité très spécifique de niche, très sportive, très française. Nous ne resterons pas forcément dans le registre seulement rétro et classique de l’Alpine A110." Il semble confirmer qu'Alpine va élargir son offre, avec sûrement un SUV.

À l’opposé, Dacia va garder son positionnement low-cost, clé de son succès. Mais Luca de Meo veut en faire une marque "plus cool". Cet été, l'homme s'était dit impressionné par la réussite de Dacia, qualifiant le label de "miracle", car "personne dans l'industrie automobile ne peut gagner autant d'argent à ce niveau de marché". Il avait déjà annoncé que Dacia allait s'épanouir.

Et pour Renault ? Dans Le Point, Luca de Meo déclare : "Je suis convaincu que l’âme de Renault est dans ses racines françaises. Cette marque a toujours été plus créative que les autres, c’est dans sa culture. Elle doit jouer la modernité et l’innovation. Renault peut incarner la nouvelle vague de l’industrie automobile". Il ajoute qu'il veut donner un "nouveau souffle" au design du Losange. Le recrutement de Gilles Vidal, ex-boss du style de Peugeot, semble aller en ce sens.

Mise à jour : dans un communiqué, le groupe annonce que "la réflexion autour de la création, de l’organisation et de la mise en place de ces nouvelles business units sera pilotée par : Luca de Meo pour Renault ; Denis Le Vot, directeur régions, commerce et marketing du groupe, pour Dacia ; Cyril Abiteboul, directeur général Renault Sport Racing, pour Alpine ; Clotilde Delbos, directeur général adjoint et directeur financier du Groupe, pour les Nouvelles mobilités.

Surprise du côté d'Alpine avec le nom de Cyril Abiteboul, alors que Renault était allé débaucher chez Mercedes-AMG un nouveau patron pour la marque en 2019, Patrick Marinoff. Mais le flou demeure encore sur son maintien en poste ou son remplacement par Cyril Abiteboul.