Renault Mégane : nouvelle gamme pour 2021, avec série spéciale Limited

Ah donc maintenant la version de base c'est l'Intens? Tu m'étonnes que le tarif de base picote!

Entre l'augmentation sensible des tarifs sur à peu près toute la gamme et la disparition des modèles d'accès, je ne comprends pas très bien leur stratégie là. Ils voudraient faire fuir le client potentiel qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. La stratégie chez Dacia c'est l'inverse, on augmente sensiblement la qualité du produit et le tarif reste stable.

Alors d'accord le client d'une Sandero n'est pas le même que celui de la Clio mais tout de même...