Renault Mégane RS Ultime, comme son nom l'indique

Lancée pour la première fois sur le marché en 2009 sur la deuxième mouture de la compacte française, la Mégane RS est devenue une véritable institution en quelques années. A elle toute seule ou presque, elle a ringardisé les Subaru WRX et autres Mitsubishi Evo grâce à une efficacité dynamique impressionnante et un plaisir de pilotage vivifiant. Un peu moins appréciée depuis l’arrivée de la quatrième génération -un tout petit peu- aseptisée malgré des performances toujours à la pointe sur circuit (et pas aidée par le malus écologique devenu rédhibitoire), elle quittera définitivement le monde de la production la fin de l’année prochaine et ne sera pas remplacée.

Le constructeur au losange prépare tout de même une ultime version spéciale pour dire au revoir à sa sportive presque légendaire. D’après ce qui ressemble fortement à des documents internes publiés sur Instagram, cette toute dernière version de la Mégane RS pourrait s’appeler tout simplement « Ultime ». Si ces documents sont authentiques, la Mégane RS Ultime aura droit à une présentation extérieure spécifique avec des stickers sur la carrosserie.

Toujours 300 chevaux ?

Si les bruits de couloir disent vrai, cette version ultime de la Mégane RS conservera le quatre cylindres turbo de 1,8 litre développant 300 chevaux de la Trophy normale, mais avec des sièges Recaro en Alcantara et quelques options de série. Elle sera donc moins extrême que la Trophy-R, son châssis allégé et ses jantes optionnelles en fibre de carbone. On ignore aussi le nombre d’exemplaires prévu mais ils seraient tous construits avant la fin de l’année 2023. Et après ? Après, il faudra chercher du côté des électriques d’Alpine pour trouver des sportives chez Renault...