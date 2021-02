Renault pourrait concevoir un grand utilitaire avec Mercedes

En réponse à

''tandis que PSA est lié à Fiat''

Bah en fait, PSA n'existe plus. Il serait plus juste de dire ''Peugeot et Citroën sont liés à Fiat'' dans le domaine des grands utilitaires (et pendant 16 ans, c'était aussi le cas pour leurs deux générations de grands monospaces en plus de Lancia, et pour les utilitaires moyens qui en dérivaient, et qui étaient tous assemblés non-loin de Valenciennes).

Maintenant, Peugeot-Citroën-Fiat, c'est la même maison. Il suffira de renouveler le trio dérivé du Ducato qui commence à se faire vieux, et remplacer le Doblo par un autre rebadgeage du Rifter/Berlingo. Quant aux utilitaires moyens, Fiat va quitter Renault pour revenir produire (rebadger) près de Valenciennes.