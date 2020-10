Renault réinvente une publicité historique pour la Twingo électrique

Il y a des publicités qui marquent des générations. Pour l'automobile, celle de la première Twingo en fait partie. En écho à la simplicité de la voiture (lancée avec quatre couleurs seulement), Renault a proposé en 1993 un spot animé avec des dessins proches du croquis, œuvres de Philippe Petit-Roulet. Le slogan a lui aussi marqué les esprits : "Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec".

En 2020, la Twingo ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec une version électrique. Et pour en faire la promotion, la marque joue la carte du clin d'œil très appuyé au lancement de sa citadine il y a 27 ans. Renault propose une réinterprétation de la publicité historique, la nouvelle jouant des évolutions de la société et de l'automobile en trois décennies, changements auxquels la Twingo s'est donc adaptée.

On retrouve ainsi le dessin animé avec toujours l'esprit croquis et le constructeur est allé jusqu'à reprendre la même musique, le titre Hush Little Baby par Bobby McFerrin & Yo Yo Ma. Le slogan a été simple à trouver : "A vous de réinventer la vie qui va avec".

Cette pub confirme l'arrivée dans les concessions de la Twingo Electric. L'auto a une autonomie de 195 km. Avec le bonus, elle commence à moins de 16 000 €.