Renault se trouve un nouveau partenaire pour le recyclage des batteries

Pour l'heure, les constructeurs sont encore peu nombreux à réellement recycler les batteries des véhicules électriques. Et pour cause : seuls les modèles les plus anciens ont besoin d'un vrai recyclage. Une batterie au lithium usagée peut en effet trouver une seconde vie comme élément de stockage dans l'habitat ou pour les collectivités avant de réellement nécessiter un démantèlement, ce qui explique que la filière est finalement anecdotique aujourd'hui.

Renault, qui fait partie des pionniers de l'électrique en Europe, annonce un nouveau partenariat. Le losange, qui s'était déjà associé avec Veolia et Solvay (rappelons en effet que Renault compte faire de Flins et sa "Re-Factory" le centre européen du recyclage des batteries et véhicules, avec un marché estimé à un milliard d'euros) pour créer une usine pilote en France, a également signé un contrat avec Betteries, une société allemande spécialisée dans le recyclage de ces batteries.

L'entreprise récupèrera des batteries usagées des modèles Renault pour les remettre en état et les remettre en circulation, mais sous un autre format : stockage d'énergie transportable à usage multiple, sur des chantiers, ou des commerces ambulants. Pour remplacer des groupes électrogènes classiques, en somme.