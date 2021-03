Renault : toute la gamme aura le nouveau logo d'ici 2024

Renault vient de changer de logo. Dévoilé mi-janvier, lors de la conférence Renaulution, le nouveau Losange a fait sa première grande apparition médiatique début mars avec une campagne publicitaire dédiée à la Zoé.

Le changement est important. C'est même le plus visible depuis 1992. Pourtant, tout s'est fait dans une relative discrétion. Pendant ce temps, Peugeot a dévoilé en fanfare son nouvel emblème, avec conférence de presse (digitale) dédiée et publicité à la télévision ! Renault assume une communication "sans tambour ni trompette", et parle d'un lancement "frugal mais efficace". Un porte-parole du Losange a avoué à nos confrères de BFM que Renault a préféré faire simple après l'annonce de pertes colossales (8 milliards d'euros en 2020) et d'un plan d'économies.

Le nouveau Losange est déjà utilisé pour les compagnes télévisées et sur les réseaux sociaux de la marque. Il sera ensuite progressivement déployé sur les sites web à partir de juin. Pour les concessions, le déploiement commencera en 2022.

Et du côté des modèles ? Là aussi, il faudra attendre l'année prochaine pour voir ce losange rafraîchi dans la calandre d'un véhicule de série. Ce sera la Mégane électrique qui en aura la primeur. Il sera ensuite repris par le reste de la gamme, avec aussi en 2022 le nouveau Kadjar. Gilles Vidal, directeur du design de la marque, indique que toutes les Renault auront ce logo d'ici 2024.

Le losange est l'emblème de Renault depuis 1925. C'est la neuvième fois qu'il change. La dernière évolution de l'identité visuelle remontait à 2015, mais avec une base datant de 1992. La marque le reconnaît bien volontiers : son logo "commençait à dater".

Info intéressante : la marque a commencé à étudier une nouvelle version dès 2019. Soit bien avant l'arrivée de Luca de Meo, que l'on aurait pu croire à l'origine de ce changement. Le but : "répondre aux enjeux d’une marque internationale moderne mais aussi à la multiplicité de ses terrains d’expression, notamment digitaux".

Comme de nombreuses marques automobiles avant lui, Renault a fait le choix d'un logo plus simple, plus épuré. Il est ainsi à plat, sans signature ou effet de couleur. Le nouveau losange est constitué de deux lignes qui s'emmêlent. Pour Gilles Vidal, "cela permet de raconter une histoire, celle d’une symbiose, d’un cycle, d’un chemin entre deux losanges qui s’imbriquent par un effet d’optique en créant une complémentarité et impression de mouvement continu". C'est aussi un clin d'œil au logo strié de Vasarely, lancé en 1972.

De plus, ces lignes permettent de créer une animation pour l'apparition du logo. Et cette animation se retrouvera sur les véhicules, pour les séquences d'accueil.