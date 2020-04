Renault Trafic : bientôt un restylage

Le Trafic a profité d'une petite mise à jour l'année dernière. Mais le "vrai" restylage est prévu pour 2021, soit sept ans après le lancement de cette troisième génération. C'est un âge où les voitures changent généralement tout, mais les utilitaires ont un cycle de vie très long, souvent 10 à 12 ans.

Comme on peut le voir sur cette image de dépot de brevet vue sur le site Autoweek, le Trafic 3 va recevoir un tout nouveau visage. Les optiques seront moins grosses, avec un coin supérieur éloigné du pare-brise. La calandre et le logo seront un peu plus "à la verticale" face à la route. Le contour du bas de la grille viendra mourir sous les phares. Les prises d'air seront plus fines. Avec ce nouveau visage, le Trafic se rapprochera esthétiquement du tout nouveau Kangoo, présenté dans quelques mois. L'arrière évoluera peu, avec seulement une nouvelle signature lumineuse.

Ce restylage devrait être l'occasion d'offrir au Trafic une nouvelle planche de bord, comme cela a été le cas pour le Master restylé l'année dernière. Le Trafic devrait moderniser sa présentation. On espère qu'il en sera de même pour la liste des aides à la conduite, surtout si Renault veut rester compétitif face au nouveau Volkswagen Transporter 6.1, très bien doté.