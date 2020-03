Renault : un premier groupe en France agréé pour la réparation des batteries

Pour l'instant, la voiture électrique représente une part mineure des ventes pour les concessions, mais il va arriver un jour où il faudra commencer à assurer le suivi des premiers modèles électriques écoulés. Et notamment en ce qui concerne les batteries : à ce jour, seule l'usine Flins de Renault possède l'infrastructure et les compétences pour recevoir les batteries des voitures électriques et hybrides.

Mais plus pour longtemps : le Groupe Thivolle devient le premier indépendant agréé en France pour s'occuper des batteries des électriques et hybrides au losange. C'est tout particulièrement la concession de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhone, qui va prendre en charge ces éléments sensibles. Cela a nécessité quelques milliers d'euros d'investissement de matériel pour manipuler les batteries et surtout la formation de trois techniciens pour des compétences très spécifiques, amenées à se démocratiser inévitablement dans le futur au sein des ateliers.

Actuellement, selon nos confrères de Journalauto.com, les ventes d'électriques représentent 8 % du VN chez Thivolle, qui prendrait en charge "3 à 5 batteries par semaine", pour une durée de traitement d'une semaine.