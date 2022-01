Renault Zoé : les prix baissent !

Les prix des voitures ne cessent d'augmenter… ou presque. La Zoé devient un contre-exemple en devenant plus accessible en 2022. Le prix d'accès en décembre était de 32 500 € en Life, c'est désormais 32 000 € avec la finition equilibre. Car toute la structure de gamme change, la Zoé adoptant à son tour la nouvelle nomenclature des finitions Renault.

Et la baisse du ticket d'entrée ne s'explique pas par un équipement plus léger. Au contraire, alors que l'ancienne version de base Life avait perdu en série le système Easy Link avec écran tactile 7 pouces, il est de nouveau fourni d'office sur l'equilibre. La Zoé retrouve ainsi une entrée de gamme intéressante, puisque l'equilibre a aussi le régulateur de vitesse, la clim manuelle ou les rétros électriques.

La baisse du prix se voit aussi en haut de gamme. L'Intens commençait à 35 900 € avec le petit moteur R110, la nouvelle finition techno coûte 35 200 € avec le plus gros moteur R135 et un équipement plus complet, puisque les jantes 17 pouces, l'aide aux créneaux ou encore le chargeur à induction sont désormais de série.

Pourquoi Renault fait ce geste ? Cela s'explique par l'arrivée de la Mégane électrique, dont les prix ont été dévoilés avant Noël. La compacte commence à 35 200 €, avec pour sa version de base plus de puissance (130 ch) et un équipement plus high-tech. La Zoé garde l'avantage de l'autonomie, avec 395 km en version de base, contre 300 km pour la Mégane.

Il fallait donc replacer la Zoé. Grosso modo, en prenant en compte l'évolution de l'équipement, les prix de la Zoé baissent d'au moins 1 000 €. A celà s'ajoute la possibilité de mieux négocier une remise par rapport à la Mégane. Renault annonce en janvier une aide à la reprise de 3.000 €, mais il a déjà proposé jusqu'à 5.000 €, ce qu'il faut rappeler au vendeur.

La gamme Renault Zoé 2022