Pour la plupart des observateurs, l'Alfa Romeo Giulia représente l'une des plus belles berlines du marché. Les designers de la marque italienne ont réussi un très beaucoup de crayon qui n'a pas vieilli depuis son apparition Pas étonnant donc que le constructeur ait tardé à y apporter des modifications tant les lignes de ce modèle ont bien vieilli.

Les premières images en direct de l'essai

Alfa Romeo Giulia restylée : les premières images en direct de l'essai + impressions de conduite

Il ne faut toutefois pas s'attendre à une révolution, car les modifications sont plutôt légères. Ainsi, la face avant reçoit des optiques à la signature lumineuse revue avec pour l'occasion l'adoption de la technologie à LED avec une fonction matricielle.

À l’intérieur, la principale nouveauté se situe au niveau de l'instrumentation. Fini les compteurs analogiques, place maintenant à une dalle numérique de 12,3 pouces, qui propose trois modes d'affichage.

Sous le capot, la gamme est simplifiée avec la disparition des 2.0 turbo essence de 200 ch et 2.2 diesel de 190 ch. Seuls restent au catalogue, le 2.0 turbo de 280 ch et deux diesels 2.2 litres de 160 ch et 210 ch. La version radicale Quadrifolio reste bel et bien d'actualité malgré son énorme malus.

Les tarifs de cette nouvelle Giuila sont compris entre 46 600 et 65 600 €. Vous avez ci-dessus les premières images en direct de l'essai de cette nouvelle Giulia. Nous avons pour l'occasion entre les mains la version diesel de 160 ch, qui est la plus vendue en France.

Premières impressions de conduite

La Giuila n'est pas que belle à regarder, elle est aussi particulièrement agréable à conduire. C'est donc avec grand plaisir que nous reprenons aussi son volant aujourd'hui. On retrouve son dynamisme bien aider en cela par le fait qu'il s'agit dans cette version d'une propulsion. Agile, elle égale sans trop de difficultés ses concurrentes allemandes même si on aurait aimé une direction un peu plus consistante. Le compromis confort/dynamisme est excellent. Finalement, les principaux reproches sont à mettre à l'actif du 2.2 diesel qui s'avère relativement bruyant notamment au démarrage et lors des phases d'accélération avec en plus quelques vibrations.