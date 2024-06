Rendez-vous demain pour nos premières impressions à bord du Hyundai Tucson restylé

Depuis plusieurs générations de modèles, le Hyundai Tucson réalise des scores de ventes remarquables sur le marché européen. La quatrième génération du modèle, arrivée en 2021, fait encore mieux que ça et s’est carrément placée en tête du segment des SUV compacts familiaux sur le Vieux Continent en 2022 !

Ce Tucson de quatrième génération reçoit déjà un petit restylage de mi-carrière après seulement trois ans, histoire de l’aider à garder sa place parmi les modèles préférés des clients face au Volkswagen Tiguan, au Peugeot 3008 ou encore au Renault Austral. Sa face avant si osée, qui semble vraiment plaire, ne change que très peu avec surtout des différences visibles au niveau des boucliers. Mais l’intérieur évolue plus en profondeur avec un tout nouvel ensemble d’écrans pour le combiné d’instrumentation et l’ordinateur de bord. Les deux afficheurs mesurent 12,3 pouces et l’interface progresse par rapport à la précédente mouture.

Quelques ajustements sous le capot

Côté motorisation, le Hyundai Tucson restylé abandonne les moteurs essence et diesel à hybridation légère de l’ancienne mouture, se concentrant désormais sur les variantes hybrides et hybrides rechargeables. La première voit sa puissance passer de 230 à 215 chevaux à cause d’un quatre cylindres essence 1,6 litre turbo de 160 chevaux qui perd 20 chevaux dans son adaptation aux nouvelles normes (alors que le moteur électrique de 65 chevaux progresse de 5 chevaux), la seconde passe elle de 265 à 253 chevaux avec le même moteur thermique. Cette version hybride rechargeable abandonne pour l’instant la transmission intégrale et ses batteries restent d’une capacité de 13,8 kWh.

Rendez-vous demain pour nos photos et premières impressions

Côté tarif, le Tucson restylé démarre à 36 900€ pour la version hybride en finition Initia et l’hybride rechargeable débute à 47 000€ en finition Creative. Les deux paraissent compétitives quand on sait qu’un Renault Austral hybride de 200 chevaux demande au minimum à 40 800€ et un Tiguan hybride rechargeable réclame 53 550€ en premier prix. Allez, rendez-vous demain pour nos premières impressions à bord de l’engin !