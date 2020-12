Rendez-vous lundi 14 décembre pour les premières images de l'essai de la Porsche Panamera restylée

Même si on a récemment beaucoup évoqué la Taycan, la première berline 100% électrique de Porsche, on a tendance à oublier que le constructeur de Stuttgart dispose depuis de nombreuses années dans sa gamme, d'une autre berline : la Panamera. Celle-ci a été lancée pour la première fois en 2009 puis a été renouvelée en 2016. Aujourd'hui, c'est au tour de cette dernière génération de bénéficier d'un restyling.

Sur le plan esthétique, pas de révolution. Les principales modifications portent sur l'adoption du pack Sport Design, qui devient désormais de série et correspond donc le nouveau look des versions de base ! À l'arrière, le bandeau sur le coffre a été redessiné pour mieux s'associer aux feux. À bord, les experts remarqueront le volant inédit, repris à la dernière 911.

Finalement, c'est sous le capot que l'on retrouvera les principales nouveautés. Ainsi, la Turbo S remplace la Turbo. Elle développe 630 ch, soit 80 ch de plus que la Turbo et son couple maximum est de 820 Nm (+ 50 Nm). La version GTS gagne pour sa part 20 ch pour une puissance totale de 480 ch. Mais, on retiendra surtout l'introduction d'une nouvelle version hybride dénommée 4S E-hybrid, qui vient s'intercaler entre l'E-hybrid (462 ch) et la Turbo E-hybrid (680 ch). Elle développe 560 ch et c'est cette version que nous avons choisi d'essayer à l'occasion des essais qui se dérouleront à partir de demain dans la région de Cannes. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous pour les premières images de notre essai.