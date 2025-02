Réparer une voiture électrique, ça coûte un sacré fric

Plus cher à l’achat, plus cher à réparer. « Les véhicules électrifiés ont été en moyenne plus coûteux à réparer que les thermiques ».

Au cours de l'année dernière le coût moyen des réparations autos a augmenté de 6,3 %, selon les chiffres de l’observatoire 2024 des sinistres autos de l’Association Sécurité et réparations Automobile (SRA). Une inflation bien plus élevée pour les voitures électrifiées.

D’après l'organisme dépendant de France Assureurs, la facture moyenne de réparation des voitures électrifiées s’avère 15 % supérieure à celle constatée sur la moyenne des véhicules en circulation. Le tarif de réparation d'un véhicule hybride est 15,7 % supérieure au coût moyen du parc en circulation. L'électrique connaît quant à lui un surcoût de +14,3 %. A contrario les tarifs du diesel restent dans la moyenne et ceux des voitures essence sont 5 % inférieurs. La double motorisation des modèles hybrides et l’accroissement du nombre d’éléments mécanique qui en découle influent négativement sur les coûts.

En se limitant aux véhicules de moins de 2 ans, les frais de réparations des hybrides (+10,4 %) et des électriques (+7,7 %) restent toujours supérieur aux modèles essence.

Plus technologiques, moins réparables

La part des pièces détachées représente plus de la moitié des coûts de réparation (52,3 %) en 2024. En quatre ans, leur tarif a augmenté de 29 %. Et malgré une légère inflexion, en 2024 leur inflation a été de 7,3 %. Les coûts des paniers ont augmenté de plus de 8 % chez 14 marques distribuées en France. La hausse est comprise entre 4 % et 8 % pour 11 marques et seulement 5 affichent un inflation inférieure à 4 % d'après SRA.

De plus en plus technologiques les véhicules s’avèrent de moins en moins réparables. Près de 72 % des éléments endommagés dans les sinistres de collisions sont aujourd’hui remplacées contre 68 % en 2020. « L’intégration au fur et à mesure du temps des véhicules actuels, de plus en plus technologiques et design, laisse craindre le pire pour l’avenir pour les coûts de réparations » souligne l’Association Sécurité et réparations Automobile. Et de prendre l’exemple des LED. Ces diodes utilisées pour les phares, mais également comme élément de signature visuelle des véhicules alourdissent encore considérablement la facture. Les bandeaux lumineux sur les calandres ou les hayons de coffre coûtent entre 1 500 € et 5 000 € avec un taux de réparabilité inférieur à 10 % selon SRA.

Le poids des batteries

Par ailleurs, les batteries - 40 % à 60 % de la valeur du véhicule neuf - font l’objet d’un remplacement quasi systématique en cas de choc violent. Le tarif de ce changement varierait de 4 500 € à 19 000 € selon une étude publiée en mai 2024 par recurrentauto.co. En cas de réparabilité, l’infrastructure et le dispositif de sécurité nécessaires pour les BEV alourdissent également la facture. Le poste main-d’œuvre à quant à lui crû de 20,8 % en quatre ans. Selon SRA cela provient du fait que les possesseurs de véhicules électriques dont les batteries sont garanties 8 ans et 160 000 km se tournent plus souvent et plus longtemps vers les réseaux constructeurs qui pratiquent de prix plus élevés que les garages indépendants.

L’utilisation de pièces de réemploi permettrait d’abaisser les tarifs de réparation. Mais si la pratique se développe (17,3 % en 2024 vs 9,5 % en 2020) elle demeure faible. Seulement 5,3 % des pièces remplacées en 2024 étaient d'occasion.