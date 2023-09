Reportage vidéo : les citadines du Salon de Lyon

La Clio est une institution en France. Régulièrement placée sur le podium des meilleures ventes la citadine de Renault est présente au Salon de Lyon dans sa version restylée. Au programme des évolutions esthétiques plutôt visibles qui se traduisent par une face avant totalement revisitées. Le bouclier, les optiques et la signature de jour à LED ont été totalement revus. La Clio est ici exposée en version hybride de 140 ch. Tout comme son clone de Mitsubishi, la nouvelle Colt.

La citadine japonaise reprend en intégralité le design de la citadine, en y ajoutant le logo aux Trois Diamants. Les tarifs sont proches. Seule, l’architecture de gamme diffère et surtout l’offre de motorisations. La Japonaise fait l’impasse sur le diesel, alors que la Clio conserve son bon vieux 1.5 BluedCi.

Chez Stellantis, l’actualité tourne autour de la Peugeot 208. Fraîchement restylée la petite lionne arbore un tout nouveau bouclier avant et une grille de calandre inédite. A noter que désormais l’écran multimédia de 10’’ sera présent sur toutes les versions. La gamme inaugure les nouveaux blocs à hybridation légère lancée initialement sur les 3008 et 5008 restylés, à savoir 100 et 136 chevaux. Ces derniers sont dotés d’une boîte automatique à double embrayage 6 vitesses électrifiée.

La nouvelle Opel Corsa est naturellement présente dans le Rhône. La version restylée exposée est électrique. L’allemande reçoit la nouvelle identité visuelle de la marque, avec notamment des projecteurs qui intégrés à une grande calandre noire laquée appelée Vizor. Même punition que pour la 208 concernant les motorisations. La Corsa s’offre les services du nouveau 1.2 turbo à micro-hybridation 48V dotés de boîtes automatiques double embrayage électrifiées e-DCT6 et proposant au choix 100 ou 136 ch.

Chez les Asiatiques aussi, on propose quelques nouveautés en matière de citadine. La i20 en est l’exemple. La troisième génération a droit à une (très légère) mise à jour de mi-carrière. Il faudra cependant sortir la loupe pour constater les différences esthétiques. On note un nouveau dessin de la calandre et un bouclier est également revu. À l'arrière, seul le dessin interne des feux est différent et le bas du bouclier subtilement redessiné. Dans l'habitacle, pas de surprise. Seul, l'équipement qui s'enrichit avec l’arrivée d’un régulateur de vitesse adaptatif. Techniquement, pas de modifications non plus, on retrouve le moteur 1.2 84 ch en entrée de gamme, ainsi que le 1.0 T-GDI 100 ch micro-hybridé, disponible au choix en boîte mécanique 6 rapports ou en boîte manuelle pilotée à double embrayage à 7 rapports.

Terminons ce tour d’horizon par une citadine méconnue mais pourtant pétrie de qualité, la Honda Jazz. Restylée cette année, la japonaise voit son moteur hybride passer à 122 ch. La face avant évolue légèrement et bien heureusement elle conserve ses points forts comme son vaste espace habitable et ses magic-seat qui permettent de relever l’assise pour loger des objets encombrants. En revanche la citadine n’y va pas de main morte pour les tarifs qui débutent aux alentours des 30 000 €.