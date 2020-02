Retromobile 2020: rendez-vous mardi soir pour une première visite en live

Année après année, le salon Retromobile est parvenu à se hisser au rang de rendez-vous incontournable pour les amateurs de véhicules anciens du monde entier, bien porté par l'engouement parfois démesuré suscité ces dernièrs temps par les voitures de collection.

Il faut dire que les organisateurs s'y entendent pour rendre l'événement excitant. Même peu averti, le chaland trouvera forcément matière à s'extasier devant des véhicules mythiques de tous styles et de toutes époques, généralement exposés après des restaurations donnant l'impression que l'on se trouve devant des voitures tout juste sorties des chaînes de fabrication.

Quant aux spécialistes, ils apprécient de trouver les sélections pointues réalisés par des professionnels réputés venus parfois de très loin pour participer à l'événement.

L'an dernier, l'événement aura rassemblé 132 000 visiteurs en 5 jours, dépassant le record de 122 000 personnes enregistré en 2015. Tous les ingrédients sont réunis pour que l'édition 2020 fasse au moins aussi bien que la précédente, avec plus de 1 000 voitures anciennes et environ 620 exposants internationaux, le tout se répartissant sur une surface d'exposition de plus de 72 000 m2...dont 5 000 m2, soit deux fois plus que l'an dernier, réservés à une sélection de 160 modèles de collection affichés à moins 25 000 €. Nul doute que cette partie du salon attirera du monde.

Mais avant celà, les esprits se seront échauffés et les yeux écarquillés devant une exposition Bertone, en partenariat avec l’Automotoclub Storico Italiano, qui rassemble 10 prototypes réalisés entre 1969 et 2001.

Ford de Johnny, tracteurs Lamborghini...

A ne pas manquer non plus, l'exposition des voitures destinées à être écoulées lors de la vente aux enchères officielle de Rétromobile, organisée par la maison Artcurial le Vendredi 7 février à 14h00. Parmi 167 lots, citons une AC COBRA 289 de 1965 estimée entre 650 000 et 1M€, une fantastique Mercedes 710 SS 27/140/200 HP Sport tourer de 1929, qui devrait partir entre 6 et 8 millions d'euros, une F1 Ferrari de 1983 ex-René Arnoux (600 000 à 1 millions d'euros), ou bien encore une Ford GT 2006 ayant appartenu à Johnny Hallyday (320 à 380 000 €). Quelques belles pièces, donc.

Les constructeurs automobiles ne sont pas en reste, présentant des modèles issus de leur collection ou restaurés avec leur concours. Porsche, Skoda (qui fête ses 125 ans d’existence et les 115 ans de son lancement dans la construction automobile), Citroën (qui met la GS à l'honneur), Volvo (pour les 60 ans de la P1800) Peugeot ou bien encore le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobile, avec une Alfa 8C 2900, la même que celle figurant sur l'affiche officielle de Rétromobile 2020) seront de la partie, avec quelques raretés, tout comme Volkswagen qui exposera les 4 premières générations du Combi, modèle emblématique de la marque. Parmi les curiosités, citons aussi l'exposition consacrée à la marque tchèque Tatra, une exposition de youngtimers des années 90, les démonstrations dynamiques de blindés, et un focus sur les tracteurs, de Lamborghini à Porsche.

Bref, un menu sacrément copieux, qu'agrémenteront sûrement quelques surprises. On vous raconte tout ça sur Caradisiac dans les heures et jour à venir !