Rétromobile 2023 : chez DS, vous allez aimer la SM

Peugeot, Citroën et DS seront bien visibles sur le salon Rétromobile 2023 avec des stands remplis de modèles tous plus intéressants les uns que les autres. Chez Peugeot, la nouvelle 408 prendra la lumière à côté de toute la lignée des familiales de la marque au lion et la 205 GTI. Citroën apportera le concept-car C10 et sortira quelques-unes de ses icônes les plus légendaires. Et chez DS aussi, il y aura des Citroën parmi les plus fascinantes de l’histoire.

Le modèle le plus suivi du stand sera très probablement la SM Prototype, cette auto expérimentale mise au point par Citroën et Michelin en 1973. Au lieu du V6 Maserati de 3,0 litres développant normalement entre 170 et 180 chevaux selon la version, l’auto possède un V6 dont la puissance est poussée à 340 chevaux. Quasiment le même chiffre que celui du V12 de la Ferrari Daytona commercialisée cette même année ! Conçue comme un laboratoire roulant, cette SM énervée pouvait atteindre 285 km/h en vitesse de pointe. On n'ose imaginer l’effet d’une telle cavalerie sur le train avant à chaque accélération (car oui, on parle bien d’une authentique traction). Notez que ce prototype a servi au développement de versions compétition de la SM Maserati.

Une DS 21 Pallas Injection électronique et des DS modernes

Aux côtés de la surpuissante SM Prototype, on trouvera une DS 21 Pallas dotée du moteur à injection électronique mais aussi deux autos modernes badgées DS et non pas Citroën : la dernière limousine DS 9 dans sa version 360 E-Tense 4x4 tout d’abord, mais aussi le concept-car DS E-Tense Performance découvert l’année dernière. Les amateurs de Citroën légendaires n’auront d’yeux que pour la SM prototype…