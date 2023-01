Rétromobile 2023 : le stand Youngtimer fête les trentenaires

Depuis 2011, le magazine Youngtimer fait le déplacement tous les ans au salon Rétromobile, à Paris. Cette année, les trentenaires seront à l’honneur avec pas moins de sept modèles sortis… en 1993 justement. La France sera représentée, avec la présence des constructeurs tricolores, mais aussi le Japon et le Royaume-Uni

BMW M3 3,0 l

Pour cette seconde génération de M3, BMW monte d’un cran en installant un bloc six cylindres 3,0 l développant 286 ch. Ainsi armée, la belle s’attaque aux Porsche 911 et Ferrari 348, rien que ça ! Confortable, accueillante, plutôt discrète et très rapide, cette M3 n’a aucun mal à séduire. De plus, elle sera proposée en cabriolet et en berline. En 1995, la firme allemande décide d’aller encore plus loin en « gonflant » le moteur à 3,2 l de cylindrée, avec 321 ch à la clé. La M3 quittera le catalogue en 1999 avec 72 000 unités écoulées, un joli sore. Vous pourrez venir admirer une M3 du début de carrière, une 3,0 l donc, avec clignotants oranges.

Citroën Xantia VSX

« Xantia, jamais le progrès n’a eu si belle allure », un slogan publicitaire loin d’être mensonger puisque cette berline a été élue plus belle voiture de l’année 1993. Il est vrai qu’elle fera vite oublier les lignes géométriques de la BX, qu’elle remplace, au profit d’un design nettement plus fluide et élégant. Habitable, bien motorisée, notamment avec les diesel HDi, très confortable avec sa suspension hydraulique, elle connaîtra un succès certain jusqu’à sa fin de carrière en 2002. Au total, plus de 1,5 million d’exemplaires trouveront preneur. La version Activa est sans aucun doute la plus recherchée, mais le stand accueillera un très bel exemplaire VSX, le haut de gamme lors de son lancement.

Peugeot 306 S16 Le Mans

Malgré ses 30 ans, la 306 peuple encore nos routes. Bien mieux dessinée que la 309 qu’elle remplace, elle est jugée un peu fade à sa sortie. Cela ne l’empêchera pas de connaître un véritable succès avec plus de 2,8 millions d’unités produites. Berline cinq et trois portes, versions cabriolet et carrosserie break, Peugeot se donne les moyens de plaire au plus grand nombre. Mais la 306 sait aussi parler aux amateurs de sportives. Elle sera déclinée en S16 en reprenant le moteur de la 309 GTi 16. C’est justement cette version qui sera à Rétromobile, dans une définition spécifique puisqu’il s’agit d’une Le Mans, limitée à 400 exemplaires. Elle fut lancée afin de célébrer les victoires des 905 aux 24 heures du Mans en 1992 et 1993.

Porsche 911 Carrera

Elle est considérée par certains porschistes comme la plus belle des 911. Elle réussit à marier le look originel de la première génération à la modernité des années 90, sans tomber dans le « bio-design », typique de l’époque. On la reconnaît facilement avec son museau adouci tandis que l’arrière conserve le bandeau entre les feux. Cette type 993, qui succède à la 964, porte bien son nom puisqu’elle fut présentée le 9 novembre 1993. Elle connut de nombreuses déclinaisons (Cabriolet, Targa, Turbo…), mais celle qui fera le déplacement sera une Carrera de 272 ch. Une version « de base » qui n’est pas commune pour autant puisqu’elle arbore la teinte Jaune Vitesse.

Renault Clio Williams

Après avoir sorti la Clio 16S, Renault va plus loin et met à l’honneur l’écurie Williams, avec laquelle le constructeur devient champion du monde en Formule 1 en 1992. Avec son moteur quatre cylindres 2,0 l de 150 ch, elle devient la petite sportive à abattre. Mais elle n’a pas que son moteur pour séduire, sa teinte bleue spécifique, ses stickers « Williams » et surtout ses jantes dorées lui donnent un look unique ! Le stand accueillera une phase 1 dans un très bel état puisqu’elle n'a parcouru que 30 000 km environ depuis sa sortie. Au total, 12 200 exemplaires seront vendus entre 1993 et 1995.

Toyota Supra MkIV

C’est sans aucun doute la génération de Supra la plus connue, une popularité acquise grâce aux jeux vidéos et au film Fast & Furious. Impressionnante avec son gros aileron, cette Japonaise abrite un six cylindres en ligne 3,0 l biturbo de 330 ch. Seulement, il ne faut pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas. Ce coupé au gros cœur est davantage une GT qu’une sportive pure et dure. Une fois cette donnée en tête, vous pourrez apprécier la souplesse et le couple généreux (440 Nm) de ce moteur. L’exemplaire présent sur le stand Youngtimer a été livré neuve par Sunauto, et a conservé son état d’origine.

TVR Chimaera 500

TVR est une marque anglaise peu connue des néophytes, pourtant leurs modèles méritent le détour, à l’image de cette Chimaera. Châssis tubulaire, carrosserie en fibre, cette auto respecte la philosophie d’Outre-Manche avec son poids dépassant à peine la tonne. Ajouté à cela un gros moteur V8 5,0 l de plus de 300 ch et vous obtenez une auto sportive et efficace. C’est cet exemplaire qu’il sera possible d’admirer à Rétromobile.