Rétromobile 2023 : Porsche 911 SC 3.0 "Safari", la nouvelle mode ?

Il y a quelques jours, Porsche a officiellement levé le voile sur la 911 Dakar. Version transformée de la sportive allemande pour la rendre compatible avec une véritable utilisation en tout-terrain, cette Dakar utilise une mécanique de 911 GTS et profite d’un châssis considérablement renforcé. Elle s’inspire des légendaires variantes Safari de la 911 et autres Porsche 953 (puis 959), victorieuses en rallye-raid et même au Paris-Dakar (1984 et 1986). Il existe d’ailleurs une véritable mode pour les sportives aux capacités hors routes ces derniers temps, puisque Lamborghini a réalisé le même genre de travail sur sa Huracan Sterrato.

La Porsche 911 SC de 1980 qui sera vendue au salon Rétromobile 2023 par Artcurial s’inscrit elle aussi dans cette mode. Né simple 911 SC aux Etats-Unis à Hawaï, cet exemplaire s’est ensuite retrouvé en Suède puis en Finlande. D’après Artcurial, il a été entièrement préparé après avoir été en mauvais état avec une approche originale : celle d’en faire une sorte de 911 SC Safari routière. La finition de l’auto rappelle un peu les travaux de Singer et de tous ces autres nouveaux spécialistes de la restauration de Porsche anciennes revues au goût du jour : elle s’équipe de sièges baquets modernes, de gros pneus tout-terrain et d’un groupe motopropulseur passé par Kiveriö customs Oy.

Un peu moins chère que la 911 Dakar

Alors que la Porsche 911 Dakar s’affiche à partir de 226 689€, cette 911 SC « Safari » a au moins le mérite de coûter un peu moins cher. Articurial placarde une estimation comprise entre 125 000 et 175 000€, ce qui fait quand même déjà beaucoup pour une 911 SC restaurée avec originalité. Elle sera vendue le 3 février prochain.