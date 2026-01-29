Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Peugeot 504 Coupé V6
Tout n’est pas hors de prix au salon Rétromobile, la preuve en images dans le hall 4, largement dédié aux voitures de moins de 30 000 €. Des affaires intéressantes s’y trouvent, comme cette très belle Peugeot 504 Coupé V6
Il est des collaborations qui donnent des résultats séduisants. On pense notamment à Peugeot et Pininfarina, qui ont ensemble créé des modèles à succès. La 504 en fait partie, en berline comme en cabriolet et en coupé. Ces deux derniers ont d’ailleurs été produits par le carrossier italien, dans son usine, dès 1969. En 1974, ces 504 exclusives le sont devenues encore davantage en étant les premières à adopter le fameux V6 PRV. Un 2,7 l de 136 ch, qui passe à 144 ch en 1977 grâce à l’adoption d’une injection. A cette occasion, la boîte gagne un 5e rapport, permettant d’abaisser la consommation. Un combo gagnant ! A Rétromobile, on peut s’offrir un très beau coupé V6 de 1977 équipé de cet ensemble mécanique.
D’une très belle teinte verte typiquement seventies, il s’accompagne d’un intérieur en velours sable. Un coloris non d’origine pour l’habitacle, mais le vendeur explique l’avoir préférée au marron d’origine au moment de la refaire. Reconnaissons que cela lui sied parfaitement. La carrosserie ? Elle arbore une peinture de fort belle facture, largement d’origine, et ne présente aucune trace de rouille, ce qui est rarissime pour cette Peugeot. Il en va de même, selon le vendeur, pour la structure, la voiture ayant été restaurée à partir d’une coque neuve d’origine. La mécanique a été entièrement révisée et les pneus sont neufs. Un détail qui n’en est pas un, car il s’agit d’onéreux Michelin TRX. A 17 000 €, cet exemplaire d’une grande élégance apparaît extrêmement intéressant, d’autant qu’ils sont rares, surtout à moins de 20 000 €.
Check-list
- Corrosion
- Etat de la sellerie
- Electricité
Les +
- Fiabilité mécanique
- Bonnes performances
- Confort
Les –
- Consommation élevée
- Moteur vibrant au ralenti
- Tempérament non sportif
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4 et 7.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 22 € (et 25 € sur place)
Jeune moins de 16 ans : 12 €
Avant-première : 100 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h30
Samedi 31 janvier: de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
