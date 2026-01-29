Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Peugeot 504 Coupé V6

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Il est des collaborations qui donnent des résultats séduisants. On pense notamment à Peugeot et Pininfarina, qui ont ensemble créé des modèles à succès. La 504 en fait partie, en berline comme en cabriolet et en coupé. Ces deux derniers ont d’ailleurs été produits par le carrossier italien, dans son usine, dès 1969. En 1974, ces 504 exclusives le sont devenues encore davantage en étant les premières à adopter le fameux V6 PRV. Un 2,7 l de 136 ch, qui passe à 144 ch en 1977 grâce à l’adoption d’une injection. A cette occasion, la boîte gagne un 5e rapport, permettant d’abaisser la consommation. Un combo gagnant ! A Rétromobile, on peut s’offrir un très beau coupé V6 de 1977 équipé de cet ensemble mécanique.

D’une très belle teinte verte typiquement seventies, il s’accompagne d’un intérieur en velours sable. Un coloris non d’origine pour l’habitacle, mais le vendeur explique l’avoir préférée au marron d’origine au moment de la refaire. Reconnaissons que cela lui sied parfaitement. La carrosserie ? Elle arbore une peinture de fort belle facture, largement d’origine, et ne présente aucune trace de rouille, ce qui est rarissime pour cette Peugeot. Il en va de même, selon le vendeur, pour la structure, la voiture ayant été restaurée à partir d’une coque neuve d’origine. La mécanique a été entièrement révisée et les pneus sont neufs. Un détail qui n’en est pas un, car il s’agit d’onéreux Michelin TRX. A 17 000 €, cet exemplaire d’une grande élégance apparaît extrêmement intéressant, d’autant qu’ils sont rares, surtout à moins de 20 000 €.

Check-list

- Corrosion

- Etat de la sellerie

- Electricité

Les +

- Fiabilité mécanique

- Bonnes performances

- Confort

Les –

- Consommation élevée

- Moteur vibrant au ralenti

- Tempérament non sportif