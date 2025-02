Rétromobile : quelle voiture acheter si vous êtes milliardaire ?

Quand on est milliardaire, le prix d’une voiture n’est pas la question. Parfois, on est prêt à payer une auto 3 ou 4 fois plus que sa valeur réelle quand, aux enchères, on veut absolument gagner contre un petit copain qui convoite le même lot. Mais, passé un certain seuil, on fait tout de même appel à des sociétés spécialisées qui sauront dire si tel ou tel modèle de collection en vaut la peine ou pas.

On s’arrange aussi avec les maisons d’enchères pour payer moins de frais. 20 % sur 10 millions d’euros, ce n’est pas pareil que sur 10 000 €… Donc, plus on est riche, plus on a une réduction sur les commissions. De la même manière, quand on vend aux enchères un engin à plusieurs millions, on peut passer par des établissements financiers pour éviter tout accident sur son investissement.

Ancienne

Ferrari 250 LM (1963 – 1966)

Version fermée de la 250 P, la 250 LM (pour Le Mans) apparait fin 1963 et dispose comme elle d’un moteur central arrière. Ferrari a bien essayé de la faire homologuer en catégorie GT pour qu’elle y succède à la mythique GTO. Mais la CSI (ancêtre de la FISA) a refusé, et la LM doit s’engager en Prototype.

Si le 1er exemplaire récupère le fabuleux V12 3,0 l de la GTO, les 31 autres fabriquées pourront recevoir un 3,3 l (donc 275 cm3 de cylindrée unitaire), et seront régulièrement engagées par des écuries privées. Si ses résultats sont encourageants, elle n’affiche aucune domination. Néanmoins, elle s’octroiera un triplé aux 24 Heures du Mans 1965, face à des Ford GT40 plus rapides mais moins fiables. Utilisable sur route, la LM est en tout cas entrée dans la légende et se signale par des prix pas totalement prolétaires. Dès 15 millions d’euros. Cote en hausse.

Youngtimer

Mclaren f1 (1993 – 1998)

Chef d’œuvre de Gordon Murray, la McLaren F1 n’a pas servi qu’à tester la résistance du parechoc arrière de la Rover Métro, quand elle était conduite par Rowan Atkinson. C’était à l’époque la voiture la plus rapide du monde (391 km/h dûment enregistrés), grâce à son V12 6,0 l BMW de 627 ch. Bénéficiant d’une monocoque en carbone, elle est très légère (1 140 kg), très aérodynamique aussi (Cx de 0.32) et dépourvue de toute aide à la conduite (même pas d’ABS).

C’est la supercar la plus pure qui soit ! Apparemment, 106 seront fabriquées, dont 71 pour la route, 28 pour la course et 7 protos, une variante de compétition GTR remportant les 24 Heures du Mans 1995. Pour certains spécialistes, c’est un peu la Ferrari 250 GTO moderne. A surveiller : l’état de l’embrayage, les traces d’accident et si la clim est inefficace, c’est normal. Dès 15 millions d’euros. Cote en hause.

Newtimer

Bugatti Chiron (2016 – 2024)

Les Bugatti modernes sont l’antithèse de la McLaren F1. Conçues pour être conduites par n’importe qui sans aucune compétence particulière, elles sont sûres, confortables et extrêmement lourdes. Mais voilà, ce sont aussi les hypercars les plus rapides du monde, réalisant un tour de force technologique. Esquissée par l’EB110, cette tendance s’est affirmée avec l’EB110 et renforcée avec la Chiron, qui en reprend le moteur W16 8,0 l à quatre turbos (dès1 500 ch !), allié à une boîte à double embrayage et une transmission intégrale.

500 unités seront fabriquées jusqu’en 2024, dont une pléthore de séries spéciales, comprenant une 300+ capable de 490 km/h et diverses variantes à carrosserie spécifique (Divo, La Voiture Noire, Centodieci, W16 Mistral). Une révision annuelle simple coûte 10 000 €… Dès 3 millions d’euros. Cote stable.