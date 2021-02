Retrouvez-nous demain pour découvrir en direct la nouvelle Suzuki Swace

La Suzuki Swace n'est donc pas seulement une cousine technique de la Toyota Corolla Touring Sports, c'en est un véritable clone.

Les seules différences esthétiques résident en une calandre différente, plus petite sur la Suzuki mais flanquée de deux écopes supplémentaires sur les côtés, un logo de marque situé juste devant le capot et pas dans la bande noire comme sur la Toyota et... un logo Suzuki sur le volant dans l'habitacle.

Sous le capot, même combat, la Suzuki reprend la chaîne de traction full hybride de sa donneuse, dans sa définition 1.8 HSD 122 ch, donc la moins puissante. Elle est donc a priori, ou du moins pour le moment, privée de la version 2.0 184 ch. Ce bloc est annoncé entre 99 et 115 grammes de CO2 par km en cycle WLTP.

Dans l'habitacle, on retrouve l'ambiance Toyota, un dessin moderne, une grande tablette et une qualité de finition donc très correcte, puisque c'est la même que sa clone. Le volume de coffre pour ce break est de 596 litres, pour 4,66 m de longueur, soit 1 cm de plus que la Corolla et 2 litres de coffre en moins.

Les prix sont déjà connus. La gamme, réduite à deux finitions, débute à 29 550 € en finition Privilège et monte à 31 050 € en finition Pack.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour découvrir en direct les premières images de l'essai, qui a lieu dans la région du Vexin.