Lancé en 2017, le Stelvio n’a pas rencontré le succès attendu, notamment à cause de ses motorisations lourdement pénalisées par le malus écologique. Après une première et légère mise à jour en 2019, le SUV latin a droit à un second restylage afin de relancer l’intérêt de la clientèle.

Alfa Romeo Stelvio restylé - Les premières images de l'essai en direct

Ce dernier se concentre principalement sur les optiques avant avec à l'intérieur trois feux matriciels adaptatifs Full-LED. À bord, peu de changements. Le Stelvio reçoit un nouveau combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le reste de la planche de bord n'évolue que très peu avec le même écran sur la console centrale et un style général identique.

À défaut d'électrifier ses moteurs, Alfa Romeo mise sur le diesel moins émetteur de CO2 avec deux blocs de 160 et 210 chevaux. Le groupe motopropulseur essence de 280 chevaux est également reconduit. Les deux derniers moteurs cités imposent la transmission intégrale alors que le diesel d'entrée de gamme n'existera qu'en propulsion.