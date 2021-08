Retrouvez-nous demain pour découvrir en live l'Opel Grandland restylé

Opel n'a pas lésiné sur les moyens pour redonner des couleurs aux ventes de son modèle. Le Grandland change de visage mais aussi de nom. Il perd son X pour davantage de simplicité. Le SUV compact, cousin technique du Peugeot 3008, arbore la nouvelle face avant de la marque appelée « Vizor », apparue pour la première fois sur le dernier Mokka et appelée à être transposée sur les futurs modèles de la marque dont la prochaine Astra. Cette dernière est composée d’une calandre fermée noire dans laquelle s’intègrent des feux redessinés, qui peuvent être Matrix en option. Les boucliers ont également été modifiés, et les bas de caisse sont désormais couleur carrosserie.

L’habitacle du Grandland se modernise avec l’apparition du Pure Panel d'Opel, regroupant un tableau de bord numérique et un écran tactile central orienté vers le conducteur au sein d’un même cadre. La planche de bord et les aérateurs centraux ont été redessinés pour mettre en valeur ce nouvel agencement. Le système d’info-divertissement est compatible Apple CarPlay et Android Auto. En parallèle, le SUV allemand fait le plein d’aides à la conduite et peut recevoir en fonction des finitions une caméra 360°, un système de vision nocturne, une conduite semi-autonome de niveau 2, et un chargeur de smartphone par induction.

Sous le capot, pas de changement le Grandland sera toujours accessible en essence, diesel et hybride rechargeable avec deux ou quatre roues motrices et des niveaux de puissance compris entre 130 et 300 ch. Les tarifs du véhicule débutent à 29 950 € et il faudra compter environ 35 000 € pour s’offrir un cœur de gamme.