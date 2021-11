Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Lexus ES restylée

Apparue en 2018 comme remplaçante de la GS, la Lexus ES enregistre des résultats encourageants en Europe sur un marché dominé par les marques allemandes. La grande berline s’est même hissée dans le Top 10 de sa catégorie, devant les Jaguar XF, DS 9 et Tesla Model S depuis le début de l’année 2021.

Cette année, Lexus lance le restylage de la berline en Europe. Quelques retouches sur l'amortissement et le freinage, de nouveaux modèles de jantes et des petites évolutions esthétiques sur les feux et le bouclier constituent le gros du restylage. L’ES continue de faire confiance à sa motorisation hybride non rechargeable (l’unique disponible au catalogue) alors que ses concurrentes se sont massivement tournées vers l’hybride rechargeable.

Un choix qui la distingue en plus de son style affirmé et de son intérieur toujours très original. Les tarifs ne bougent quasiment pas. Le surcoût par rapport à la première phase n'est que de 500 €, avec un ticket d'entrée sous les 50 000 €. Cinq niveaux de finitions sont au catalogue, dont la version « Executive » que nous aurons à l’essai.

Retrouvez nous demain en direct de région parisienne pour découvrir en live la Lexus ES millésime 2022.