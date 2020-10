Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle BMW Série 4

Les clients de la Série 4 coupé souhaitaient une voiture au look plus marqué que celui de la Série 3, dont elle dérive. BMW répond à leurs attentes avec une seconde génération au design inédit. Long de 4,77 m, le coupé adopte une calandre XXL qui descend du bas du capot jusqu’au bouclier. Du jamais vu jusqu'ici au sein de la gamme.

La silhouette composée d’une chute de pavillon en douceur et d’ailes arrière très larges, s’apparente à celle de la grande sœur, la Série 8. A noter que les cotes sont en nette augmentation. La longueur progresse de 13 cm, les voies arrière s’élargissent alors que le centre de gravité diminue (-2 cm).

La Série 4 ne compte faire de la figuration puisque la gamme sera toujours chapeautée par un six cylindres en ligne de 374 ch M440i Xdrive, doté d'une micro-hybridation. Cette variante reçoit un différentiel autobloquant M Sport. Le verrouillage généré par un moteur électrique limite les écarts de vitesse entre la roue arrière intérieure et extérieure dans les virages. Cela améliore la traction et la stabilité de la conduite tout en permettant au conducteur de sortir des virages plus rapidement explique BMW.

Le reste de l’offre se compose d’un quatre cylindres essence 2.0 de 184 ch (420i) et bien sûr du très connu 420d, un quatre cylindres 2.0 de 190 ch à hybridation légère. Ces trois blocs ont une boîte automatique 8 rapports. La 420d propose en option la transmission intégrale xDrive. Une 430d à six cylindres diesel 286 ch sera lancée en 2021. Il faudra compter au minimum 48 000 € pour vous offrir les services de la nouvelle Série 4 disponible en concessions dès le mois d’octobre.

Retrouvez-nous dès demain en direct de la région parisienne pour découvrir en live la nouvelle BMW Série 4.