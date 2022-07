Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le BMW X4 restylé

X4 et X3 sont liés. Le lifting des deux se faisant simultanément. Voici donc le X4 restylé avec, en toute logique, des évolutions similaires. La face avant gagne en agressivité avec des optiques plus fines (full LED de série) et une calandre agrandie. Les haricots, d'apparence plus anguleuse et désormais liés, gardent une taille presque raisonnable par rapport à d'autres productions de BMW, notamment la Série 4. À l’intérieur, la présentation se fait plus technologique. Le X4 adopte enfin une instrumentation numérique. L'écran central est aussi agrandi, mesurant jusqu'à 12,3 pouces. L'organisation de la console centrale a été revue, avec des commandes de clim désormais associées aux aérateurs, visuellement plus fins.

Parmi les nouveaux équipements, il y a la marche arrière automatique. Si vous êtes bloqué dans une impasse, le véhicule en ressort seul. Il y a également le "BMW Intelligent Personal Assistant", une intelligence artificielle avec commande vocale évoluée, qui apprend des habitudes du conducteur pour lui proposer des réglages ou guidages personnalisés. Le "Drive Recorder" permet d'enregistrer des vidéos autour du véhicule.

Sous le capot, il y a une généralisation de la micro-hybridation de 48V. La déclinaison 30i perd quelques chevaux dans l'opération, passant de 252 à 245 ch. Les diesel 20d et 30d restent à 190 ch et 286 ch. Les variantes M40i et M40d, avec six cylindres en ligne, restent aussi à 360 et 340 ch. Sur le X4, la transmission intégrale xDrive et la boîte de vitesses automatique à 8 rapports sont de série. Le modèle n'a toujours pas le droit à l'hybride rechargeable.

Au sommet de l'offre, la variante M Competition conserve son six cylindres en ligne de 510 ch. Le couple maxi est en revanche porté de 600 à 650 Nm, ce qui permet de gagner 3 dixièmes sur le 0 à 100 km/h, réalisé en 3,8 secondes. Retrouvez-nous des demain pour le découvrir en live.