Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Hyundai Bayon

Hyundai a levé le voile fin mars sur son nouveau SUV, le Bayon qui présente à quelques millimètres près le même format que le Kona. Alors quel rôle va-t-il bien pouvoir jouer au sein du catalogue, alors que le Kona est une vraie star grâce à son offre multi-énergies (essence, diesel, hybride, électrique) et ses différentes transmissions (4x2 ou 4x4).

Selon Hyundai, le Bayon vient compléter cette offre et cible spécifiquement le marché européen contrairement au Kona qui mène une carrière d’envergure internationale. Le Bayon uniquement disponible en essence jouera donc le rôle d'entrée de gamme pour les modèles SUV de la marque.

Pour schématiser, le Bayon est en quelque sorte une i20 surélevée. Même si le constructeur martèle que la citadine n'a rien à avoir avec ce Bayon, qualifié de vrai modèle à part entière. Il partage pourtant motorisations et certains éléments de carrosserie et de technique avec la récente i20. Le Bayon en reprend le design avec l'éclairage en forme de boomerang à l'arrière, le nez "pointu" et les lignes tendues. A bord, le Bayon fait le plein avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces et un écran tactile de même dimension.

Le Bayon propose de série des éclairages Full LED. Côté conduite, le SUV coréen intègre tout une série d'aides à la conduite, mais une bonne partie est en option, comme le régulateur adaptatif intelligent, basé sur la navigation, le Parking Assist, les assistants anticollision "blind spot" et l'assistant de sortie de parking en marche arrière pour éviter les collisions.

Le Bayon propose plusieurs moteurs essence, mais aucun diesel, ni hybride, et pas d'électrique au programme. Tout ceci restera spécifique au Kona. La gamme débute par un quatre cylindres atmosphérique 1.2 84 ch en boîte manuelle. Vient ensuite un trois cylindres 1.0 turbo micro-hybridé de 100 ch en boîte manuelle, ou automatique à double embrayage. Une version développant 120 ch devrait arriver par la suite. Les prix débutent à 17 850 € et grimpent jusqu'à 27 600 €. Retrouvez nous dès demain en direct d’Alsace pour le découvrir en live.