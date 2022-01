Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Suzuki S-Cross

Affichant 8 ans de carrière au compteur, l’actuelle génération tire sa révérence. Suzuki a décidé de tourner la page en changeant radicalement le look de son SUV de 4, 30 m. Le nouveau S-Cross se présente comme un SUV avec un look bien plus massif que le précédent, malgré des dimensions inchangées. Cela se traduit par un capot plus horizontal, de nombreuses protections et des passages de roue anguleux. À l’avant, les feux sont désormais reliés par une barrette chromée qui traverse la calandre en longueur. Ce design consensuel et peu audacieux suit une logique mondiale, et surtout asiatique (Asie du Sud-Est, Inde...), car ce sont ses principaux marchés.

La présentation intérieure du S-Cross change peu. L’évolution la plus notable est l’installation de l’écran tactile central, dont la diagonale passe de 7 à 9 pouces. La planche de bord est plus sculptée, et plusieurs boutons ont été redessinés ou déplacés par rapport au modèle lancé en 2013. Évoluant peu sur le plan technique, le SUV conserve les dimensions de son prédécesseur avec toujours 4,30 m de long ce qui le positionne à cheval entre le segment des SUV urbains et compacts (entre un Peugeot 2008 et 3008). La capacité de son coffre ne change pas non plus avec 430 l revendiqués.

Toujours proposé en 2 ou 4 roues motrices, il sera lancé avec une motorisation essence à hybridation légère de 129 ch avant l'arrivée d'un inédit 1.5 hybride simple, fournie par Toyota dans le cadre du partenariat qui lie les deux marques. Les prix sont en augmentation mais restent toujours accessibles comparés à la concurrence avec un ticket d’entrée établi à 27 090 € en France. Retrouvez-nous dès demain en direct de Megève pour découvrir le nouveau Suzuki S-Cross en live.