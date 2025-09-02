Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Xpeng G6

Xpeng met à jour son SUV concurrent direct de la Tesla Model Y. Outre quelques modifications de style, le nouveau G6 embarque de nouvelles batteries, de type LFP (Lithium-Fer-Phosphate) capable d’accepter des puissances de recharge parmi le plus élevées en Europe à l’heure actuelle. Reposant sur une architecture 800 volts, le SUV électrique dispose d’un chargeur rapide de 451 kW lui permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 12 minutes.

À l’heure actuelle, très peu de bornes sont en mesure de délivrer un tel niveau de puissance en Europe, mais Xpeng garantit que sur une borne de 300 kW, son G6 conserve une puissance de charge stable, proche de ce maximum, sur la quasi-totalité du cycle. Une information que nous ne manquerons pas de vérifier lors de notre essai. Le nouveau G6 voit ses tarifs rester stables à 46 990€ en France dans sa version « Long Range » de 295 ch donnée pour 525 km d’autonomie.

Des tarifs calqués sur ceux de la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion capable de rouler 622 km et éligible au bonus écologique, contrairement au G6, fabriqué en Chine. Quant à la version Performance bimoteur de 495 chevaux (510 km d’autonomie WLTP), elle s’affiche 50 990€. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir le nouveau G6 en live.