Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Xpeng G6

Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Xpeng G6

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

12  

Le constructeur chinois Xpeng met à jour son SUV familial. Le nouveau G6 affiche désormais la puissance de charge la plus élevée du marché européen. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir le nouveau G6.

Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Xpeng G6

Xpeng met à jour son SUV concurrent direct de la Tesla Model Y. Outre quelques modifications de style, le nouveau G6 embarque de nouvelles batteries, de type LFP (Lithium-Fer-Phosphate) capable d’accepter des puissances de recharge parmi le plus élevées en Europe à l’heure actuelle. Reposant sur une architecture 800 volts, le SUV électrique dispose d’un chargeur rapide de 451 kW lui permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 12 minutes.

À l’heure actuelle, très peu de bornes sont en mesure de délivrer un tel niveau de puissance en Europe, mais Xpeng garantit que sur une borne de 300 kW, son G6 conserve une puissance de charge stable, proche de ce maximum, sur la quasi-totalité du cycle. Une information que nous ne manquerons pas de vérifier lors de notre essai.  Le nouveau G6 voit ses tarifs rester stables à 46 990€ en France dans sa version « Long Range » de 295 ch donnée pour 525 km d’autonomie.

Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Xpeng G6

Des tarifs calqués sur ceux de la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion capable de rouler 622 km et éligible au bonus écologique, contrairement au G6, fabriqué en Chine. Quant à la version Performance bimoteur de 495 chevaux (510 km d’autonomie WLTP), elle s’affiche 50 990€. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir le nouveau G6 en live.

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Xpeng G6

Xpeng G6

SPONSORISE

Actualité Xpeng

Voir toute l'actu Xpeng

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/